“بالخطوات” رابط تسجيل شهادة لقاح فيروس كورونا تم أخذه بالخارج على رابط https://vaxcert.moh.gov.kw

تسجيل لقاح كورونا خارج الكويت، تأتي كخدمة تستحدثها وزارة الصحة مؤخراً، وهي متاحة عبر رابط مخصص لتسجيل تطعيم ضد كورونا كوفيد-19 إلكترونيا بشأن أصحاب شهادات التطعيمات الخارجية حتى يزودوا أنظمة الصحة ببيانات لقاحهم كمسافرين يرغبون بالعودة للكويت سواء مواطنين او وافدين إذ يلزمهم تقديم طلب اعتماد لقاح ضد كوفيد19 معتمد تم أخذه اثناء التواجد بالخارج وذلك بتقديم هذه الشهادة على بوابة وزارة الصحة من خلال تضمين كافة البيانات المتعلقة بنوع التطعيم وعدد جرعات اللقاح وتاريخ تلقيه ورقم الدفعة وكذلك إرفاق وثيقة شهادة التطعيم تلك.

إعتماد وثائق/شهادات تطعيم كورونا للمسافرين خارج الكويت

تشهد محركات البحث لا سيما محرك جوجل عمليات بحث واسعة حول ما هو رابط تسجيل شهادات التطعيم الصادرة في الخارج، مما جعل الرابط تريند داخل الكويت تزامن مع تحديث رابط تحميل شهادة تطعيم، ويبحث كل شخص مسافر عن ما يجب القيام به لتسجيل اللقاح وماهي المعلومات المهمة للتزويد بها وهذا الشرح يتم فيه توضيح الاليات والخطوات المتبعة لتقديم شهادات التطعيم ضد لقاح كورونا نقدمها حصرياً عبر موقع ثقفني دوت كوم تابعونا.

رابط تسجيل شهادة لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة الكويتية هذا الرابط لتسجيل التطعيمات ضد كوفيد19 الصادرة من خارج الكويت،

حيث سيتوجب من خلال الرابط تعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة وإضافة المرفقات الخاص بشهادة التطعيم الخاصة بالمسافر.

وفي ظل تساؤلات متزايدة لدى المسافرين بخصوص إجراءات تسجيل شهادة تطعيم ضد كوفيد19،

أكد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة ان ما يستدعي القيام به لاستكمال خطوات تسجيل تطعيم ضد كورونا هو ملئ نموذج استمارة التطعيم بمراعاة إضافة البيانات اللازمة مستدعياً الدقة فيها ورفع شهادة التطعيم على الرابط المخصص، وهكذا، بعد التأكيد ان الطلب أخذ الموافقة، يتم تحميل تطبيق مناعة وتفعليه برقم الجواز والبريد الالكتروني لإرسال رمز التحقق، وذلك فيما يخص مواطني مجلس التعاون الخليجي والزائرين.

كيف يمكنني اعتماد لقاح كورونا تم تلقيه خارج الكويت

ووفق تعليمات مدير إدارة المعلومات بوزارة الصحة الكويتية المهندس أحمد الغريب، جاء التوضيح بانه تم اتخاذ خطوات لكي يستكمل المحصن تسجيل لقاح ضد كورونا-19 بأن يقوم بإدخال البيانات التالية بتحميل شهادة التطعيم على أساس رابط الكتروني مخصص لذلك على موقع وارة الصحة والشرح في ذلك هو كالآتي:

بعد الولوج لموقع تسجيل شهادة التطعيم ضد كورونا التابع لوزارة الصحة

يرجى تحديد نوع الإقامة فإذا كنت مواطن أو مقيم ستدخل الرقم المدني.

الحصول على رمز التحقق عبر البريد الالكتروني.

يتم تسجيل بيانات البطاقة المدنية+ البيانات الديموغرافية+ بيانات جرعات التطعيم

يتم إرفاق شهادة التطعيم وكذلك نسخة جواز السفر،

الإقرار بصحة جميع البيانات التي يسجلها مقدم طلب اعتماد اللقاح ضد كورونا بخارج الكويت

الضغط على إرسال الطلب.

الكاتب أخذ بالاعتبار الخطوات الصحيحة لاعتماد شهادة تطعيم لقاح كورونا خارج الكويت تسهيلاً لتقديم الطلب، وقد تضمن أيضا إرفاق رابط موقع تسجيل شهادات التطعيمات ضد فيروس كوفيد19 الرابط الذي تخصصه وزارة الصحة في الكويت.