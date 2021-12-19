مشهد الضمان الاجتماعي 1443 رابط الإصدار وتسجيل ضمان جديد بالنظام المطور sbis

ننشر رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية الوطنية عن طريق النت عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، حيث نقلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة استخراج مشهد من الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، كما أوضحت أنه سيتم نقل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاع التنية الاجتماعية إلى منصة الدعم للضمان الاجتماعي الجديد، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة تقديم طلب بتعبئة الملف الموحد للمستفيد، إلى جانب إمكانية التواصل مع وزارة الموارد البشرية الدعم الفني من خلال رقم الضمان الموحد المجاني لتقديم الملاحظات والاستفسارات.

رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي 1443

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي السعودي، وهذه الخدمة هي خدمة إلكترونية يتم تنفيذها عن طريق النت من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي قامت الوزارة بتفعيلها خلال الأيام القليلة الماضية.

وترجع أهمية استخراج مشهد الضمان الاجتماعي إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي وتابعيهم المسجلين في برنامج الدعم الحكومي من التقديم على مشهد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمه للجهات التي طلبت مشهد من الضمان السعودي، ويتم تنفيذ الخدمة إلكترونياً بشكل لحظي، وفي حال عدم التجاوب وفق المدة المذكورة، فيمكن المتابعة عن طريق خدمة صوتك مسموع.

وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لكافة المستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وتابعيهم من أفراد الأسرة الاستفادة من الخدمة المتوفرة من جانب الوزارة عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443، فمن يرغب في الحصول على مشهد الضمان الاجتماعي 1443 لتقديمه للجامعة أو لأي جهة حكومية أخرى، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

التقديم على مشهد من الضمان الاجتماعي 1443

يتم التقديم للحصول على مشهد من الضمان الاجتماعي للجامعات أو غيرها من الجهات الطالبة، وذلك لمستفيدي ومستفيدات الضمان السعودي، حيث يتضمن المشهد على كافة بيانات المستفيد أو المستفيدة، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجهة التي تم تقديم المشهد إليها من التحقق من صحة المشهد عن طريق النت بشكل إلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة ان قنوات تقديم خدمة مشهد الضمان هي مكاتب الضمان الاجتماعي أو الوحدة الضمانية التي يتبعها الفرد المستفيد من المعاش الضماني، وذلك وفق المنطقة الجغرافية للطالب، ويجب العلم أن أوقات العمل الرسمية للمكاتب الضمانية هي من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً، وحتى الساعة 2:20 مساءً.

كما يمكن الحصول على مشهد الضمان الاجتماعي عن طريق النت بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، ومن ثم النقر على رابط مشهد الضمان الاجتماعي الموجود بالصفحة الرئيسية للنظام، وسيتم الانتقال إلى صفحة تحقق من مشهد الضمان المطور 1443، قم بتعبئة البيانات المطلوبة (رقم هوية المستفيد + رقم الخطاب)، ثم الضغط على تحقق من مشهد.

شروط إصدار مشهد الضمان 1443

تم إيضاح الشروط الواجب توافرها في المتقدم لكي يستفيد من خدمة إصدار مشهد الإلكترونية المتاحة على موقع الضمان الاجتماعي، حيث يمكن استخراج مشهد الضمان وفق الضوابط والشروط التالية:

التسجيل في الضمان الاجتماعي من قبل المستفيد.

أن يكون المستفيد مواطن سعودي أو يحمل بطاقة تنقل أو غير سعودي.

وجود حساب خاص للمستفيد على بوابة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

من هم المستفيدون من خدمة مشهد الضمان الاجتماعي المطور؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئة المستهدفة من خدمة إصدار المشهد الضماني، حيث يستفيد من هذه الخدمة المتاحة إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية كافة المستفيدين الأساسين من معاش الضمان الاجتماعي الجديد وكافة التابعين لهم، حيث يتاح لهؤلاء إمكانية الحصول على مشهد من الضمان وتوثيقه بشكل مجاني.

صنفت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المستحقين لثلاث فئات، حيث اعتمدت الآلية الجديدة لتصنيف المستحقين بالبرنامج المطور على الحالة الصحية والاجتماعية ومدى القدرة على العمل، فمن يرغب في الإطلاع على التصنيف الجديد للمستحقين، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

مستحق غير قابل للتأهيل لكبار السن وذوي الإعاقات ممن لا يستطيعون العمل المستحق القابل للتأهيل لأصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل مستحق قادر على العمل يحصلون على خدمات البحث عن عمل من خلال منصات التوظيف

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه قد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي السعودي لكي يشمل فئات أكثر من النظام السابق، كما أوضحت شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة لمن يرغب في الحصول على المعاش، وحددت الحالات التي يتوقف صرف المعاش في حال توافرها، فمن يرغب في الحصول على مشهد الضمان الاجتماعي أو أي خدمة من خدمات الضمان الاجتماعي، يمكنه ذلك من خلال المنصة الجديدة باتباع الرابط الرسمي المرفق.