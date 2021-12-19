وذكرت السلطات الصحية فى ولاية نيو ساوث ويلز، فى بيان لها أوردته صحيفة "ذا ويست أستراليان" عبر موقعها الألكتروني، أن متحور "أوميكرون" من المحتمل أن يكون مسؤلًا عن غالبية الحالات الجديدة.
كما شددت على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة، وتوفير "التهوية الطبيعية" عند التواجد فى الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات إلى جانب الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.
وسبق أن أعلنت أستراليا إنها ستعطى جرعة معززة من اللقاح لكل من تجاوز عمره 18 عاما ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم.
وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيما مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا توصى مواطنيها بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا في ظل ظهور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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