ألمانيا تسجل 29348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و739536 بعد تسجيل 29348 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108233 بعد تسجيل 180 وفاة جديدة.