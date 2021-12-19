أسعار دخول ملاهي الشلال في جدة ومواعيد عملها

قدمت المملكة العربية السعودية باقة من أروع الحدائق العائلية، بحيث تتيح لهم قضاء أمتع الأوقات برفقة الأطفال، وتفريغ الكثير والكثير من الأنشطة والطاقات إلى جانب تناول أفضل الأطعمة، ومن ضمن هذه الحدائق، ملاهي الشلال أو ملاقي الفقيه، والتي تعتبر من أهم وأبرز تلك الحدائق، والتي تعد ثاني أكبر ملاهي تابعة للمملكة العربية السعودية، ويتم تصنيفها على أنها أحد أهم الأماكن الترفيهية للاسترخاء وقضاء أمتع الأوقات، من خلال النظر إلى مياه البحر الأحمر وكذلك مرافق الميناء المذهلة.

ألعاب ملاهي الشلال

تتعدد الألعاب الترفيهية لدى ملاهي الشلال الإلكترونية منها والكهربائية، فمنها الصغار ومنها الكبار، فهي تتيح للجمعي قضاء أمتع أجمل الأوقات، وأهم الألعاب الخاصة بالعوائل غاية الأمازون التي تمتد على مساحة تزيد عن 1800 متر مربع، وقد وفرت الملاهي أيضًا ألعاب ممتعة للكبار وهي القرصان، وبرج السامبا إلى جانب لعبة السيارات المتعددة، في حين أن الألعاب المخصصة للصغار لدى ملاهي الشلال بجدة فهي عبارة عن جولة في باريس، ومصعد السيارات، ولعبة الغواصة المجنونة.

أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة

تتلاءم أسعار الدخول إلى ملاهي جدة مع كافة فئت المجتمع في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت أسعار الدخول كالتالي:

سعر دخول ملاهي الشلال للفرد الواحد وصل إلى 35 ريالاً سعوديًا .

سعر أسورة ملاهي الشلال والتي لا تتضمن بعض الألعاب بلغت 58 ريالاً سعوديًا .

سعر تذكرة أسورة ملاهي الشلال التي تحتوي على جميع الألعاب بلغت 75 ريالاً سعوديًا.

سعر تذكرة لعبة التزلج على الجليد لفترة 30 دقيقة بلغت 24.15 ريال سعودي.

سعر تذكرة لعبة السينما الخماسية الأبعاد وصلت إلى 25 ريالاً سعوديًّا.

سعر تذكرة لعبة النوبيلة وصلت إلى 17.25 ريال سعودي.

سعر تذكرة لعبة ركوب القوارب لفترة 15 دقيقة فقط وصلت 35 ريالاً سعوديًّا.

مواعيد عمل ملاهي الشلال بجدة

وبعدما تعرفنا على أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة، نود التنويه بأن مواعيد العمل هي، أن الملاهي تعمل طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحًا، ولا تقوم الحديقة بغلق أبوابها على مدار الأسبوع على الإطلاق، كما يمكن للأفراد حجز الذهاب إلى الملاهي بصورة إلكترونية من خلال موقع الملاهي أو إجراء عملية شراء للتذاكر من خلال زيارة أكشاك البيع المتواجدة أمام الحديقة.