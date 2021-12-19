استقالة وزير البريكست من الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، استقالة الوزير البريطانى ديفيد فروست، الذى قاد مفاوضات بريكست فى عهد رئيس الوزراء الحالى بوريس جونسون، مؤكدة أنه تقدم باستقالته من الحكومة.





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