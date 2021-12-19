جروشكو: روسيا تريد تحويل السيناريو العسكرى إلى عملية سياسية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أمس السبت، إن المقترحات الأمنية التى تقدمت بها بلاده إلى الولايات المتحدة هى محاولة لتحويل السيناريو العسكرى المحتمل إلى عملية سياسية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال جروشكو، إن "موسكو مستعدة لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكرى إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكرى". وقالت روسيا، أول أمس الجمعة، إنها تريد ضمانة ملزمة قانونًا بأن حلف شمال الأطلسى سيتخلى عن أى نشاط عسكرى فى شرق أوروبا وأوكرانيا، فى حين تعزز موسكو من حشودها العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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