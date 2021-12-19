موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك القادمة 2021/12/21 مباراة تأكيد عودة الروح للعالمي

يبحث عشاق العالمي النصر السعودي على موعد مباراة النصر والاتفاق القادمة، في كأس خادم الحرمين الشريقين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يحتضنه ملعب مرسول بارك معقل النصر، الثلاثاء القادم الموافق 2021/12/21، من أجل مشاهدة العالمي من جديد في مسابقة الكأس، يدخل الفريق النصراوي اللقاء منتشي بفوزه في الدوري على غريمه الدائم الهلال بهدفين دون مقابل، ويأمل النصر في تحقيق الفوز رقم 13 في مسابقة الكأس بعد أن يكون فائز في المباراة التي تسبقها في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الهام ينقل عبر قنوات ssc السعودية، وفيما يلي الموعد بتوقيت مكة المكرمة، والتشكيل المتوقع في اللقاء.

14.50 : الثالثة إلا عشر دقائق عصراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

15.50 : الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت “توني، المغرب، الجزائر”.

16.50 : الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

17.50 : السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق.

18.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الكأسمباراة النصر والاتفاق في كأس الملك

مباريات الكأس لابد فيها من فائز لذا فالفريقين سوف يسعيان للفوز، والعبور إلي الدور ربع النهائي، والمعرف طبقاً للقرعة فأن الفائز من هذه المباراة سوف يتقابل مع الفائز من مباراة الهلال والرائد، التي تلعب قبل هذا اللقاء ب 24 ساعة، النصر يرغب في أستغلال دفعة الفوز على الهلال في الدوري، مما جعله في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ويتقابل مع منافس ليس بالسهل فريق الاتفاق يحتل منتصف جدول الدوري برصيد 16 نقطة، ويتطلع لإستكمال مسيرته في مسابقة الكأس.

موقع مرسول بارك السعودي لحجز تذاكر المباراة

مشجعي النصر داخل السعودية الراغبين في مشاهدة المباراة من الملعب، أحجز الآن عبر موقع مرسول بارك، الموقع الرسمي لبيع تذاكر مباريات نادي النصر في المسابقات المحلية أوعليهم الدخول الآن عبر تطبيق مكاني لحجز التذاكر وإتمام عملية الحجز، قبل نفاذ كمية التذاكر المطروحة أثناء كتابة هذا المقال، كان قد بيع اكثر من 90% من تذاكر اللقاء عبر الموقع الإلكتروني.

حراسة المرمى ” أمين بخاري”.

الدفاع ” سلطان الغنام، علي لاجامي، منصور الشمري، محمد أل فتيل”.

الوسط ” عبد الله الخيبري، علي الحسن، خليل ألعيسى”.

الهجوم ” تاليسكا، فينيست أبوبكر، خالد الغنام”.

المباراة النصر * الاتفاق البطولة دور أل 16 في كأس الملك الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/12/21 الساعة 17.50 بتوقيت مكة المكرمة الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة ssc

التشكيل المتوقع للنصر ضد الاتفاق اليومبطاقة المباراة