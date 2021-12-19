وليد جنبلاط محذرا: الهيكل بدأ ينهار على رؤوس الجميع

دوت الخليج :- سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط: "متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن؟ وماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال جنبلاط: "إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة (وزارة المالية) فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن. ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع".

يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز وصلت إلى لبنان، يوم 6 ديسمبر، في زيارة تستمر لعدة أيام، وسيتم خلالها عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

المصدر: RT