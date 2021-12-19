بدرية طلبة توضح حقيقة "سخريتها" من شعر شيرين

أثارت الفنانة المصرية بدرية طُلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" ظهرت خلاله وهي تتظاهر بحلاقة شعرها المستعار تضامنا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في أعقاب انفصالها مؤخرا عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وظهرت بدرية طلبة مرتدية شعرا مستعارا، معلنة دعمها لشيرين عبد الوهاب بالقول: "هحلق شعري تضامنا معك، الواحدة ما بتصدق شعرها يطول فأنا أطلع للناس بهذا الشكل؟، مفيش راجل يستاهل التضحية".

وتباينت آراء الجمهور حول الفيديو، لكن أغلب الآراء ذهبت إلى أن القصد منه هو السخرية وليس الدعم.

وتعليقا على الفيديو قالت بدرية في حديث لموقع "دوت الخليج": "مع الأسف يبحث الكثيرون عن الأخطاء وأنا لم أقصد أي إساءة من هذا الفيديو، بالعكس أنا قصدت دعم واحدة من الفنانات المفضلات بالنسبة لي وأحبها كثيرا على المستويين الشخصي والفني".

وأضافت: "أحترم جميع الآراء لكنها تظهر سوء نية البعض من خلال التعليقات وتفسيرهم للأمور من منظورهم الخاص، أنا لم أسيء لشيرين فكل ما قصدته التهوين والتخفيف عنها إذ إنها تعاني من حالة اكتئاب وأنا عانيت من هذا مسبقا لذا أشعر بها بشكل كبير".

وأكدت أنها تتعامل مع التعليقات المسيئة باستخدام الحظر موضحة: "بعض الناس تكتب تعليقات مسيئة لذا أقابل هذا التصرف بحذف التعليق والحظر"، مشيرة إلى إنها لا تسمح بأي تطاول على شخصها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد خطفت الأنظار في حفلها الأول بأبوظبي بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما أثار الجدل حول الأمر.

وتضامن معها عدد كبير من الفنانين الذين بدأوا في مؤازرتها بمحنتها والتعبير عن حبهم لها في كل حالاتها، ومن أبرز هؤلاء كندة علوش، نوال الزغبي، بلقيس، نادين نسيب نجيم، مصطفى درويش، عاصي الحلاني، وغيرهم من الفنانين.