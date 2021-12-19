مقتل وإصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة فى ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا فى إطلاق النار. ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم. يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضى فى جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل فى المكسيك.

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