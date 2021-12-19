CNN تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أغلقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية مكاتبها فى الولايات المتحدة أمام جميع الموظفين غير الأساسيين، وذلك فى ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كورونا فى أمريكا، حسبما جاء ذكرت الشبكة فى مذكرة داخلية للعاملين بها.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مذكرة "سى إن إن" الداخلية، إن الشبكة ستغلق مكاتبها أمام جميع الموظفين الذين لا يشترط عملهم فى المكتب.

وقال رئيس "سى إن إن"، جيف زوكر، إنهم يفعلون ذلك بدافع الحذر، مضيفًا أن هذا سيحمى هؤلاء الموجودين فى المكتب بالحد من عدد الأفراد الموجودين هناك.

وقالت "سى إن إن"، وهى جزء من مجموعة AT&T الإعلامية، إن الموظفين الذين يلزم تواجدهم بالمكتب سيتعين عليهم الإلتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت. كما ستجرى الشبكة تغييرات فى الاستوديوهات وغرف التحكم الخاصة بها للحد من عدد الأشخاص الموجودين داخل المكتب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مصدر مطلع، إن الشبكة الإخبارية "سى إن إن" كانت حددت موعدًا للعودة إلى المكاتب فى يناير القادم، ولا يعرف ما إذا كان الموعد سيتغير!

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرًا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد متحور أوميكرون، حيث ضرب متغير "أوميكرون"عدة ولايات منها نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وذلك بعد شهر واحد من اكتشافه فى جنوب إفريقيا.

وفى حوار سابق مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، قالت نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، يوم الجمعة، إن إدارة بايدن "لم تتوقع ظهور أوميكرون"، فى إشارة إلى المتحور الذى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية سريعًا.