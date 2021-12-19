كوريا الجنوبية ترصد 12 إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - سجلت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، 12 حالة إصابة جديدة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالى حالات الإصابة بالمتحور الجديد فى البلاد إلى 178 حالة.





ووفقا لوكالة الأنباء "يونهاب"، سجلت كوريا الجنوبية ستة الآف و236 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 565 ألفاً و98 حالة، منهم 1025 مصابا فى حالة خطيرة أو حرجة. وأشارت إلى أن العدد الإجمالى للوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجى فى كوريا الجنوبية بلغ أربعة الآف و722 حالة بزيادة قدرها 78 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس.

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