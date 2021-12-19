ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى إلى 75 قتيلا فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راى" فى الفلبين إلى 75 قتيلاً على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، وسط أضرار مادية كبيرة جراء أقوى إعصار يضرب البلاد خلال العام الجارى 2021.





وفى بيان له عبر "فيسبوك"، قال حاكم جزيرة بوهول السياحية فى وسط البلاد، آرثر ياب، إن 49 شخصًا لقوا مصرعهم، إضافة إلى فقدان أثر 10 آخرين فى منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 75 قتيلا.

وأضاف ياب، أن "الاتصالات ما زالت مقطوعة"، لافتًا إلى أن "21 رئيس بلدية فقط من أصل 48 اتصلوا بنا".

وكان الإعصار "راى" ضرب جزيرة سيارجاو السياحية الشهيرة، يوم الخميس الماضى، بقوة فائقة، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترًا فى الساعة، ما اضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية.

كما انقطع التيار الكهربائى والاتصالات فى كثير من المناطق بعدما دمر إعصار "راى" أبراج اتصالات، وأسقط أعمدة كهرباء، واقتلع أشجارًا، وهدم مساكن.

كما ضرب الإعصار شمال جزيرة بالاوان، الوجهة السياحية الشهيرة، يوم الجمعة الماضى، قبل أن يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبى نحو فيتنام.

يذكر أن غالبية العواصف المدارية تتشكل فى المحيط الهادئ فى الفترة بين يوليو وأكتوبر، ما يعنى أن الإعصار "راى" جاء فى وقت متأخر، وسط تحذيرات العلماء من زيادة الاحتباس الحرارى.