أمريكا تسجل 455 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، ترتفع بذلك حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 809116 حالة مؤكدة، إرتفاعًا من 808661 فى اليوم السابق.

كما أشار إحصاء جديد فى الولايات المتحدة إلى تسجيل 75383 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل، أول أمس الجمعة، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس التاجى فى أمريكا إلى 50.87 مليون، مقارنة مع 50.80 مليون فى اليوم السابق.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرًا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد متحور أوميكرون، الذى ضرب عدة ولايات، منها نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، بعد شهر واحد من اكتشافه فى جنوب إفريقيا.