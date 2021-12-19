موعد مباراة الاهلي والفيصلي في كأس الملك 2021/12/21 والقنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة

يبحث عشاق قلعة الكؤوس نادي أهلي جدة عن موعد مباراة الاهلي والفيصلي، في دور ثمن النهائي في مسابقة كأس الملك المقرر أن يحتضنها، ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة عروس البحر الأبيض المتوسط، يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/12/21 ويلعب في نفس اليوم النصر ضد الاتفاق في نفس الدور، وكانت لجنة المسابقات قد قررت ضغط المباريات في الفترة القادمة، بسبب التوقفات الكثيرة التي تمت في الفترة الماضية نتيجة تصفيات المونديال، ومباريات الهلال والنصر في مسابقة دوري الأبطال وأيضاً كأس العرب، تنقل جميع مباريات كأس الملك عبر قنوات ssc الرياضية الجديدة، وفيما يلي الموعد ورابط حجز تذاكر المباراة.

قرعة كأس الملك 2022/2021

طبقاً لقرعة كأس الملك فأن الفائز من مباراة اليوم بين الاهلي والفيصلي، سيلتقي مع الفائز من مباراة الشباب السعودي ضد فريق ضمك في دور ربع النهائي، وسيكون اللقاء على ملعب الفائز من الشباب وضمك، ويلتقي الفائز من الرباعي الأول مع الفائز من الرباعي الثاني، على ملعب الفائز من مباراة الهلال والرائد أو النصر والاتفاق، وفيما يلي توقيت المباراة.

17.00 الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

حراسة المرمى ” محمد الربيعي”.

الدفاع ” اليوسكي، بيريرا، عبد الباسط هندي، محمد خبراني”.

الوسط ” براداريتش، علي الاسمري، محمد المجحد”.

الهجوم ” نداو، السومة، عبد الرحمن غريب”.

موعد مباراة الاهلي والفيصلي القادمةالتشكيل المتوقع للأهلي ضد الفيصليرابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي

أعلن نادي أهلي جدة عبر موقعه الرسمي عن طرح تذاكر المباراة القادمة ضد الفيصلي، عبر تطبيق مكاني السعودي لحجز تذاكر المباريات وحدد أسعارها وطريقة الحجز، وطبقاً للبيان الصادر من النادي فأن التذاكر قاربت على النفاذ ولم يتبقى سو عدد بسيط جداً للجمهور، فمن يرغب عليه بالدخول فوراً.

المباراة الأهلي * الفيصلي البطولة دور أل 16 من كأس الملك الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/12/21 الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة ssc

بطاقة مباراة الأهلي والفيصلي في الكأس