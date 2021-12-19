“مفاجأة مدوية”.. النصر السعودي يسعى لانضمام نجم اتلتيكو الى صفوفه مقابل 4.5 مليون دولار

النصر السعودي يسعى لانضمام دييجو كوستا الى صفوفه، في الساعات القليلة الماضية ارتفعت مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي كله وذلك بعد انتشار العديد من التقارير والأخبار التي تشير إلى أن نادي النصر السعودي يسعى لانضمام دييجو كوستا الى صفوفه وذلك من أجل تعويض الفريق عن رحيل نجم خط الهجوم اللاعب “عبد الرزاق حمد الله” والذي قامت إدارة النادي السعودي بالإعلان مؤخرًا عن فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي بين الطرفين ومنذ فسخ التعاقد ويسعى النادي السعودي لتعويض غياب اللاعب، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري كورة في العارضة كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

النصر السعودي يسعى لانضمام دييجو كوستا الى صفوفه

قامت العديد من الصفحات والمصادر الصحفية الرسمية والموثوق بها بالتأكيد على أن نادي النصر السعودي يسعى لانضمام دييجو كوستا الى صفوفه خاصة بعد رحيل اللاعب عبد الرزاق حمد الله الذي تم فسخ التعاقد له وقام اللاعب بتوقيع عقد مع نادي الاتحاد السعودي على أن ينتقل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، وأشارت الأخبار والتقارير إلى أن نادي النصر يسعى لضم اللاعب الإسباني الدولي نجم نادي أتلتيكو مدريد وتشيلسي الماضي وذلك حيث قام بتقديم عرض ضخم من أجل ضم اللاعب إلى صفوفه في يناير القادم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

دييجو كوستا يرفض عرض النصر السعودي

أشارت التقارير بأن النصر السعودي يسعى لانضمام دييجو كوستا الى صفوفه حيث قدم له عرض مغري بقيمة 4.5 مليون دولار بشكل سنوي وهو راتب ضخم ومغري جدًا ولكن قوبل عرض نادي النصر بالرفض من اللاعب الإسباني على الرغم من موافقة النادي على العرض المالي المقدم، وكان نجم المنتخب الإسباني قد تم فسخ التعاقد معه من قِبل نادي أتلتيكو مدريد وانضم إلى نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والجدير بالذكر أن اللاعب المخضرم صاحب الـ 33 عام قدم أداء جيد منذ قدومه إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي في صيف 2021.