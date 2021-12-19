صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مؤخرا، اليمن ثالث أخطر بلد في العالم للصحفيين، مشيرة إلى مقتل عدد ممن يعملون في الصحافة بالبلاد، خلال العام الجاري.
وجاء اليمن ثالثا بعد المكسيك وأفغانستان اللتين احتلتا المرتبتين الأولى والثانية، من حيث المخاطر المحدقة بعمل الصحفيين.
وأعلنت المنظمة في تقريرها السنوي حول حرية الصحفيين في العالم، مقتل أربعة صحفيين يمنيين في البلاد خلال العام الجاري 2021.
وأوضحت المنظمة أن "المكسيك وأفغانستان ما تزالان في هذا العام البلدين الأخطر للصحفيين، وقد قُتل فيهما على التوالي 7 و6 صحافيين، يليهما اليمن والهند في المرتبة الثالثة مع مقتل أربعة صحافيين في كل منهما".
وذكرت المنظمة، أن عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا عام 2021، كان في حده الأدنى منذ عشرين عاما مع تسجيل 46 قتيلا، معظمهم تعرضوا للاغتيال بنسبة 65 في المئة.
وأكدت المنظمة أنها أحصت ما لا يقل عن 65 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلام، رهائن في العالم، أي أكثر باثنين مقارنة بالعام الماضي، وجميعهم رهائن في ثلاث دول هي: سوريا (44 صحافيا) والعراق (11) واليمن (9)، باستثناء الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا المحتجز منذ أبريل في مالي.
وفي نوفمبر الماضي، رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، نحو 1359 حالة انتهاك ضد حرية الصحافة في اليمن منذ 2015 وحتى الربع الثالث من العالم الجاري، من بينها 38 حالة قتل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مراسلون بلا حدود": اليمن ثالث أخطر دول العالم لعمل الصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.