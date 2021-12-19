العراق: قصف المنطقة الخضراء بصاروخى كاتيوشا فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأحد، إن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا".

وأوضح البيان أنه "تم تفجير الأول فى الجو بواسطة منظومة سيرام، أما الثانى فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار"، لافتًا إلى تضرر سيارتين مدنيتين.

فيما تباشر القوات الأمنية العراقية عملية التحقيق لتحديد موقع الإطلاق، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمنى.