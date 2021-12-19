بعد موجات احتجاجية واسعة.. انطلاق الانتخابات البرلمانية فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - انطلقت الانتخابات البرلمانية فى هونج كونج، اليوم الأحد، لتكون أول انتخابات تجريها المقاطعة منذ الاحتجاجات التى شهدت المقاطعة للاستقلال عن الصين، وسط توقعات بإقبال ضعيف.





وحسبما ذكرت التقارير، ستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلى للمقاطعة، حيث تأمل بكين فى وصول "الوطنيين" فقط إلى الحكم فى هونج كونج، فى إشارة إلى السياسيين الذين يدعمون الحكومة الشيوعية المركزية فى الصين. وكان المجلس الوطنى لنواب الشعب قد منح الهيئة التشريعية فى الصين، سلطة تعيين المزيد من المشرعين فى المدينة، مما يقلص دور الشعب فى الحكومة المرتقبة. ويتخوف الناقدون من تقليل مساحة الحريات المدنية فى هونج كونج، التى كانت مستعمرة بريطانية قبل تسليمها إلى بكين فى عام 1997.

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