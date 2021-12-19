تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها قبالة سواحل أستراليا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة الأسترالية إن الطيار البالغ من العمر 69 عامًا، أخذ ثلاثة ركاب فى رحلة ترفيهية، وسقطت الطائرة فى منطقة شمال شرقى بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.
فيما أظهرت الصور حطام الطائرة يطفو فى خليج موريتون، وكانت مقلوبة. فى حين تعكف الشرطة على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت، إنهما "دون سن المراهقة".
وقال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالى، أنجوس ميتشل، إنه تم إعداد تقرير حول سبب تحطم الطائرة المحتمل، والذى يفترض اكتماله فى غضون 6 إلى 8 أسابيع.
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