مجددًا.. أوميكرون يجبر هولندا على الإغلاق الكامل

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته، مساء أمس السبت، فرض الإغلاق الكامل فى هولندا مجددًا، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، فى محاولة للحد من حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال روته فى مؤتمر صحفى: "هولندا ستفرض الإغلاق مجددًا. هذا أمر لا مفر منه بسبب الموجة الخامسة التى تأتى إلينا مع المتحور أوميكرون". وكان مستشارو الحكومة الهولندية الصحيين أوصوا بإعلان الإغلاق العام "المشدد"، لمنع تفشى متحور "أوميكرون"، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئى حتى يناير 2022. وحسبما نقلت محطة "آر.تى.إل نيوز" وصحيفة "إن.آر.سى هاندلسبلاد"، قالت مصادر فى لجنة الخبراء، التى لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراتها ذات الشأن، بأنها أوصت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

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