الإمارات تندد باستهداف الحوثى للمدنيين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، باستهدافها مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربى.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمى.. مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجدّدت تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.