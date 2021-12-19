روسيا.. الإصابات بكورونا تحت الـ28 ألفا لليوم الثالث والوفيات تتراجع إلى نحو...

لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تراجعت حصيلة الوفيات اليومية جراء العدوى إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 27967 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 27434 إصابة أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3013 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1955 حالة) ومقاطعة موسكو (1825 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1023 حالة وفاة جديدة (مقابل 1076 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 19 أكتوبر الماضي.

وتماثل 32655 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و214790 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 297203 حالات وفاة وثمانية ملايين و984921 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 235.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 563 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 76.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 70.8 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ58.2%.