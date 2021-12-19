GTA Vice City غراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد

GTA Vice City غراند ثفت أوتو فايس سيتي هي لعبة فيديو من نوع العاب الأكشن والمغامرات وقد تم تطوير اللعبة من شركة روكستار نورث ونشرت بواسطة روكستار في 2001. وهي تعتبر بعد لعبة قراند ثلاثة لعبة ثلاثية الأبعاد في سلسلة غراند ثفت أوتو والإصدار السادس فيها. صدرت أولاً على البلاي ستيشن 2 ثم على ويندوز وإكس بوكس وبعد ذلك على ماك أو إس عشرة وآي أو إس وأندرويد. غراند ثفت أوتو: فايس سيتي سبقتها لعبة سرقة السيارات الكبرى 3 وتبعتها لعبة سرقة السيارات الكبرى سان أندرياس وجراند ثفت أوتو 5: ذاتريلوجي وسوف نتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة علي أجهزة الاندرويد.

في البداية ستلعب بشخصية تومي فيرسيتي وهو البطل وخلال مسيرتك الاجرامية ستلتقي بأشخاص كثر منهم لانس وستقوم ببضعة مهمات معه من أجل إرجاع المال ولكن في الاخير تومي يكتشف أنهم نصبوا له فخاً وأرادوا قتله والاستيلاء على ممتلكاته وهم لانس وقد ذكر سابقا وسوني رئيسه سابقا الذي طلب منه احضار المال كاملا لكنه في الاخير أراد قتله تومي ولكن طبعا تومي سينتقم منهم جميعا ويمتلك جزء من مال فايس سيتي وهكذا تنتهي القصة.

تم توفير كمية هائلة من الاسلحة المختلفة بين الخفيفة والثقيلة.

كذلك تحتوي اللعبة علي كمية هائلة من السيارات فتجد تقريبا جميع أنواع السيارات بما فيها السيارات فائقة السرعة.

كذلك ما يميزها علي الهاتف انها تاتي بدقة HD عالية الجودة.

ايضا تم تحسين التاثيرات الضوئية والصوتية إلي جانب الموسيقى التي تعطي جوا خاص للعبة.

كذلك التحكم الكامل في اللعبة والتحكم في الشخصيات داخل اللعبة وفي كل الخصائص.

كذلك يمكنك أستخدام GamePads في اللعبة مما يعطي تحكم أعلي ودقة في تنفيذ المهمات.

أيضا تدعم اللعبة معظم اللغات الحية بينها الانجليزية والفرنسية والالمانية ولكن لا تدعم اللغة العربية للاسف.

يجب التأكد من توصيل الهاتف بسبكة الواي فاي.

ثم تقوم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي.

بعد ذلك في خانة البحث تكتب GTA Vice City.

بعد ذلك تثبيت اللعبة علي هاتفك وقضاء وقت ممتع.

مميزات غراند ثفت أوتو فايس سيتيتثبيت GTA Vice City للاندرويد