فرنسا تتخطى 58 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالات الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 58 ألفًا و536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة إصابات الوباء فى فرنسا إلى إلى 8 ملايين و681 ألفاً و667 إصابة مؤكدة.





ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، سجلت فرنسا 85 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ما يرفع الوفيات فى البلاد إلى 122 ألفًا و403 حالات. وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، قدمت السلطات الصحية فى فرنسا نحو 116 مليوناً و208 آلاف و558 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للمواطنين حتى الآن. وكانت السلطات الفرنسية فى باريس أعلنت، اليوم السبت، إلغاء عروض الألعاب النارية والاحتفالات التى تقام بشارع الشانزلزية فى ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك اتساقًا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشى المتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا.

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