قائد الناتو يطالب دول الحلف بنشر قوات فى بلغاريا ورومانيا

جدة - نرمين السيد - اقترح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى أوروبا، الجنرال تود وولترز، تأسيس وجود عسكرى فى بلغاريا ورومانيا، وذلك ردًا على قيام روسيا بتعزيز قواتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا.





وحسبما ذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أمس السبت، فإن المقترحات التى قدمها وولترز ستوسع من مهمة "الوجود المعزز على الجبهات" للحلف على الأرض.

ومن خلال هذه المهمة، ينشر الناتو قواتًا عسكرية فى دول البلطيق وشرق بولندا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ما نقلته عن وولترز لم يكن تصريحات مباشرة، وإنما معلومات تفيد بأن الجنرال الأوروبى "دعا إلى تعزيز القوات على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسى خلال اتصال عبر الفيديو مع قادة عسكريين بالدول الشريكة".

وأضافت "دير شبيجل" أن خطة قائد الناتو تهدف إلى "توسيع انتشار الحلف، ليشمل رومانيا وبلغاريا، من خلال مهمة الوجود المعزز على الجبهات" الميدانية.