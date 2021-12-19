بولندا تسجل 543 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بولندا، اليوم الأحد، تسجيل 543 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الوباء فى البلد الأوروبى إلى 91415 حالة.





ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد سجلت بولندا 19392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضًا، ما يرفع إجمالى الإصابات هناك إلى 3942864 إصابة مؤكدة. كما تشير بيانات الجامعة الأمريكية إلى تقديم نحو 45334408 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى بولندا حتى الآن.

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