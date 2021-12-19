قادة طالبان الإرهابية يطالبون بمساعدات دولية

جدة - نرمين السيد - طالب كبار مسؤولى حركة طالبان المتشددة فى أفغانستان، أمس السبت، بمساعدات دولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التى أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من الأفغان.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أدلى قادة طالبان بتلك التصريحات خلال اجتماع خاص بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولى للمهاجرين، مسعى حكومة طالبان للتواصل مع المجتمع الدولى بعد أربعة أشهر من استيلائها على السلطة فى أفغانستان.

وحسبما نقلت الوكالة، قال شير محمد عباس ستانيكزاى، نائب وزير الخارجية فى حكومة طالبان، إن "مسؤولية مساعدة أفغانستان على التعافى بعد عقود من الحرب تقع على عاتق دول مثل الولايات المتحدة، التى جمدت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزى الأفغانى".

وأضاف ستانيكزاى خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون للمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن "أثر الأموال المجمدة يقع على الناس العاديين، وليس على سلطات طالبان".