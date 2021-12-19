معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث “أحصل عليها الأن” بالرقم الامتحاني لجميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، ينتظر الآن الكثير من الطلاب العراقيين ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث لذلك يترددون كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب الإفصاح عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث لهذا العام، وذلك بعد أن أجرى الطلاب الذين فشلوا في نجاح الدور الأول والثاني من الثالث متوسط امتحان الدور الثالث من أجل تحسين درجاتهم، حيث اشارت احدى المصادر المسؤلة من الوزارة مؤكدة على ان النتائج قد اقتربت بشكل كبير من الظهور حيث تنتظر الوزارة انتهاء كافة اعمال الكنترول ليقوم السيد وزير التربية والتعليم بإعتماد النتائج ليتم طرحها الكترونيا مثل النتائج السابقة وذلك عبر موقع الوزارة، تابعو السطور القادمة لتتعرفو على التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالسماح للطلاب الذين لم ينجحوا في المرحلة الأولى أو الثانية، بدخولهم اختبارات الدور الثالث حتى يجتازوا العام الدراسي بدرجات مرضية، والآن هم في ترقب لظهور نتائج متوسط 2021 الدور الثالث لمعرفة الدرجات الجديدة الخاصة بهم، حيث انة من المقرر ان النتائج سوف تظهر في كافة المحافظات العراقية مثل؛ بغداد، ديالي، كركوك، كربلاء، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، دهوك، البصرة، ذي قار، مثنى، صلاح الدين، النجف، الأنبار، القادسية، السلمانية، نيسان، وغيرها من محافظات العراق الأخرى، وذلك لكل من الأقسام التالية؛ الأدبي، والعلمي، والأحيائي، والتطبيقي.

رابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

في شهر ديسمبر الجاري تم الانتهاء من أداء اختبارات الدور الثالث لطلاب الثالث متوسط، وذلك بعد معرفة نتائجهم السيئة من الدور الثاني، والآن هم يترقبون ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث في حالة من الخوف والقلق، لأن الوزارة أتاحت فقط ثلاثة مراحل من أجل تحسين درجات الطلاب، وإذا فشلوا هذه المرة أيضا لم يوجد أي فرصة بعد ذلك، وقد اتاحة وزارة التربية والتعليم العراقية رابط رسمي خاص بها للتمكن من الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثالث بشكل الكتروني من خلال هذا الرابط.

من الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم العراقية فعلت موقعها الرسمي ليتمكن طلاب الصف الثالث المتوسط من الحصول على نتائج الدور الثالث لعام 2021 الجاري، حيث ان النتائج على وشك الظهور وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بالرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وذلك فور ان تُعلن الوزارة في بيان رسمي عن اعتماد وظهور النتائج.