كلوب يصدم اللاعبين بتصريح "اللقاح والتعاقد مع ليفربول"

أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، "يشكلون خطرا صحيا"، معربا عن أنه "من غير المتوقع أن يتعاقد ناديه مع أي منهم".

وأضاف يورغن كلوب: "لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليا، لكنني فكرت في الأمر، وهذا الجانب سيكون محوريا بالتأكيد في هذه الخطوة".

واستطرد المدرب الألماني: "في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح، فإنه يشكل تهديدا مستمرا لنا جميعا. الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبا للغاية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان مدربا أستون فيلا، ستيفن جيرارد، وكريستال بالاس، باتريك فييرا، قد قالا إن تلقي التلقيح "ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد"، وذلك في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إن "68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح"، لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد، وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة، قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن، من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

يذكر أن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، سيلتقي في وقت لاحق الأحد، مع مضيفه توتنهام هوتسبير اللندني، فريق المركز السابع.

ولم يلعب توتنهام أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر، بعد تأجيل مباراتين له في الدوري بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوفه.