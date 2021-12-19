العراق: تدمير 3 أوكار للإرهابيين والعبوات الناسفة شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى جانب الجيش العراقى، تمكنت من توجيه ضربة كبيرة لمعاقل الإرهاب فى بساتين الطارمية، شمالى بغداد.

وأشار بيان الخلية الأمنية إلى أن العثور على ثلاثة أوكار مركزية للإرهابيين، تستخدم للدعم اللوجستى وعبوات ناسفة.

وأضاف البيان أن وكالة الاستخبارات ماضية قدمًا لتطهير المناطق من العصابات الإجرامية، وتجفيف منابع الإرهاب، ومنعهم من تنفيذ نواياهم الخبيثة تجاه العراق.