سفير مصر يشارك فى ملتقى الخريجين والدارسين العمانيين بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير خالد راضى، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، فى النسخة الخامسة عشر لملتقى الخريجين والدارسين العمانيين بالجامعات المصرية، والذى تأسس ليكون محفلاً للتواصل بين الطلبة والخريجين الدارسين بالجامعات المصرية يتم فى إطاره تبادل الخبرات حول تجاربهم التعليمية ومشاركة مسيراتهم الأكاديمية والعملية.





ألقى السفير المصرى فى مسقط كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز جمهورية مصر العربية باستضافة أبناء سلطنة عمان فى بلدهم الثانى مصر، وفى المؤسسات التعليمية المصرية المختلفة، مشيدًا بأدائهم والتزامهم ورقى تمثيلهم لبلادهم، بما أسهم فى حصولهم على أعلى الدرجات العلمية.

تناول السفير المصرى فى كلمته أمام الفعالية، دور الجامعات المصرية فى التنوير والحداثة فى مصر والوطن العربى وإفريقيا، باعتبارها مؤسسات حاضنة للدارسين من مختلف أنحاء العالم، مستعرضًا أهم التطورات التى يشهدها مجال التعليم العالى فى المرحلة الراهنة، بما أسهم فى تصنيف الجامعات المصرية ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

كما نوه بمبادرة "ادرس فى مصر" ودورها فى خدمة الطلبة غير المصريين، وتمكينهم من الالتحاق بالجامعات المصرية بأيسر الوسائل.

هذا، وقد عقدت النسخة الخامسة عشر من الملتقى برعاية سمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبمشاركة والى بوشر يحيى الحراصى، وشملت الفعالية عددًا من الأنشطة الفنية والرياضية المتنوعة.