انت الان تتابع تفاصيل خبر إطلاق صاروخين قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت قوات الأمن العراقية في بيان إن صاروخين من نوع كاتيوشا استهدفا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة الأمن في العاصمة العراقية بغداد التي تضم الكثير من المباني الحكومية العراقية والأجنبية الهامة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الموافق 19 من شهر ديسمبر 2021 . وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الصاروخ الذي تم إسقاطه سقط بالقرب من السفارة الأمريكية ، فيما سقط الصاروخ الثاني على بعد 500 متر تقريبا. وفي وقت سابق قال المصدر لوكالة فرانس برس إن صاروخين اسقطا بالقرب من السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

هجوم صاروخي علي السفارة الأمريكية في بغداد ولا أنباء عن إصابات

وقال البيان “المنطقة الخضراء في بغداد كانت هدفا لصاروخين كاتيوشا. الأول أسقط في الجو بواسطة بطاريات دفاعية من طراز C-RAM ، والثاني سقط في مربع مما ألحق أضرارا بمركبتين”. وقال البيان “الأولى أسقطتها بطاريات دفاع سي-رام في الهواء ، والثانية سقطت في مربع مما ألحق أضرارا بمركبتين.” وتحتوي المنطقة الخضراء ببغداد علي مجموعة كبيرة من المباني الحكومية العراقية وكذلك سفارات الدول الأجنبية المتواجدة داخل العراق لذلك دائما ما تكون عرضة لإطلاق صواريخ من الجماعات التي ترفض التواجد العسكري الأمريكي بداخل العراق.

المطالبة برحيل القوات الأمريكية من العراق

تدعو المليشيات المدعومة من إيران في العراق برحيل كل القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة داخل العراق. ويأتي الهجوم الصاروخي علي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد أيضًا مع الذكرى رقم 10 لرحيل الجيش الأمريكي من العراق في 18 ديسمبر 2011 ، بعد احتلال وإسقاط نظام صدام حسين في عام 2003. ثم قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قوات عسكرية داخل العراق لدعم الحكومة العراقية في مواجهه تنظيم داعش الإرهابي ، الذي استولى على الكثير من المحافظات العراقية في وقت قليل.

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