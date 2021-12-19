بالأرقام.. خسائر فادحة في كردستان العراق بسبب الفيضانات

خلفت فيضانات عارمة اجتاحت مناطق في كردستان العراق، خسائر فادحة، تقدر بما بين 20 إلى 21 مليار دينار، وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، وفق ما أوضح محافظ أربيل.
وأكد أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، أن 2509 منازل و867 سيارة تضررت بسبب الفيضانات، منوها إلى أن الخسائر تقدر بـ20 مليار دينار.
وأوضح أن السيول غمرت "2509 منازل وأضرت بمحتوياتها، كما تضررت مباني 402 منزل، إضافة إلى تضرر 867 سيارة وبعضها حكومية، إلى جانب 153 محلا ومتجرا ومعملا".
وطالت الفيضانات 15 قرية وناحية، وتسببت بمصرع 12 شخصا، لم يعثر على اثنين منهم حتى الآن.
وقال خوشناو إن قريتي بيستانة وكردز، تعرضتا لأضرار كبيرة وتواجهان خطرا مستمرا، لافتا إلى أنه تم إرسال فرق مختصة من المحافظة إليهما.
ودعا محافظ أربيل، الحكومة العراقية إلى إرسال "مخصصات من ضمن موازنة الطوارئ إلى أربيل، نظرا لفداحة حجم الخسائر والأضرار".
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