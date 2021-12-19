أبوالغيط بمؤتمر وزراء الثقافة: الإصلاح الدينى قضية شاملة تتطلب حوارا شجاعا

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، فى افتتاح أعمال الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى، التى استضافتها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية فى مقر إكسبو 2020 دبى.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط أشاد فى مستهل كلمته بالاختيار الحكيم بعقد أعمال هذه الدورة بالتزامن مع قمة اللغة العربية التى بادرت بتنظيمها دولة الإمارات، وذلك للارتباط الوثيق بين الثقافة واللغة.

وأشار الأمين العام إلى الظروف العصيبة التى مر بها العالم العربى فى العقد الأخير، والتى طالت آثارها كل المجالات، ومنها الثقافة والفكر.

وأكد المصدر بأن أبو الغيط تطرق إلى حركة الإصلاح الدينى التى تحتل مكانا بارزا على أجندة الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الدينى قضية شاملة تتطلب حوارًا شجاعًا يشارك فيه الجميع لكسر حالة الهيمنة التى حاول البعض فرضها باسم الدين.

وتناول الأمين العام فى حديثه كذلك، مفهوم الدولة الوطنية باعتبارها المشروع السياسى والثقافى الوحيد الذى يحفظ للمجتمعات استقرارها.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام شدد فى ختام كلمته على أهمية انفتاح الثقافة العربية وتواصلها مع الثقافات الأخرى لمواكبة مستجدات الفكر العالمى من خلال رفع مستوى الإنتاج العلمى وتسريع حركة الترجمة وتعزيز المحتوى الرقمى العربى.