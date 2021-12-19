الأمطار ترفع مخزون العراق المائى فى 3 سدود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية فى العراق، اليوم الأحد، أن الأمطار التى سقطت خلال اليومين الماضيين رفعت الخزين المائى فى ثلاثة سدود، فيما وجهت دعوة لفئة من أصحاب أحواض الأسماك.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، على راضى، إن "الأمطار التى سقطت ـ خصوصًا ما تركز عليها فى المنطقة الشمالية وأيضًا شمال الموصل وصلاح الدين وكركوك ـ ستكون لها أهمية كبيرة فى زيادة الخزين المائى، وتحديدًا فى سد الموصل وسد العظيم وسد دوكان".

وأشار المسؤول العراقى إلى أن توقيتات الأمطار كانت فرصة جيدة بالنسبة لزيادة الخزين المائى والاستخدام الأمثل لهذه المياه"، موضحًا أن قسمًا من هذه الأمطار التى تتركز على الجانب الشرقى لها أهمية كبيرة، لا سيما حزام ديالى خانقين، حيث يسهم فى زيادة الخزين المائى فى دربندخان بحمرين، كون محافظة ديالى أكثر المحافظات التى عانت من الشح المائى خلال الفترة الماضية.

كما أكد متحدث الموارد المائية اتجاه السيول بنسبة جيدة فى نهر الزاب الأسفل، وزيادة تصفيف نهر الخابور، ما يدعم الخزين المائى فى سد الموصل، لافتًا إلى ارتفاع مناسيب المياه فى نهر دجلة من خلال الإيرادات، خصوصًا فى موقع القيارة، بأكثر من 800 متر مكعب.

وأضاف أن جزءًا من مياه الأمطار استقر فى بحيرة الثرثار لتدعيم المخزون المائى، لافتًا إلى أن "الايرادات المائية من المتوقع ستستمر لمدة ثلاثة أيام فى شمال نينوى وأربيل دهوك والسليمانية وكركوك وديالى.

وقال راضى إن وزارة الموارد المائية بكوادرها جميعًا تعمل على الإستفادة من كل المياه الواردة الى العراق، سواء ما يتم تخزينه فى السدود والخزانات لتعزيز المخزون، ما يستقر فى الأنهر.