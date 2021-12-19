تعليق أحمد أبوالغيط على بطولة كأس العرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأمين العام، فى تصريحات له من دبى، "كل التهنئة لدولة قطر فيادةً وشعبًا على استضافة هذه البطولة الناجحة تنظيمًا ومشاركةً… والتهنئة موصولة ومستحقة كذلك للمنتخب الجزائرى، بمناسبة فوزه بالكأس بعد أداء رفيع ومميز وضعه فى المقدمة بجدارة".

وحقق منتخب الجزائر لقب البطولة التى استضافتها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجارى، بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا تحت تنظيم الاتحاد الدولى لكرة القدم.