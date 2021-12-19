استعلم مباشرة.. استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 pdf بدون رقم امتحاني

يترقب عدد كبير من الطلاب بدولة العراق تفعيل رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 العراق بالرقم الامتحاني, حيث خاض عدد من التلاميذ الذين حصلوا علي درجات سيئة في الدور الثاني، اختبارات الدور الثالث لتحسين نتائجهم وذلك يوم 11 ديسمبر الجاري، أكدت وزارة التعليم العراقية بأنه سوف تعلن النتائج فور تصحيح الإجابات علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية، لاستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 pdf بدون رقم امتحاني للأحيائي والتطبيقي والأدبي والعلمي.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021

واوضحت وزارة التعليم العراقية ان التصحيح يجري الأن، للانتهاء من تجهيز كشوفات نتائج الثالث متوسط 2021 دور ثالث 2021 pdf لطلاب الصف الثالث متوسط 2021 دور ثالث، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العراقية، لمن لم يحالفهم الحظ، ولم يحصلوا علي درجات او رسبوا في مادة او مادتين من الدور الثاني ، وينتظر الكثير من الطلاب الآن اعلان النتائج ليطمئنوا علي اجتياز دور ثالث وتحسين نتائجهم وحين الاتمام يتم إعلانها لبعض الأقسام مثل :

الأدبي

العلمي

التطبيقي

الاحيائي

وتضم المحافظات التي بها عدد كثير من الطلاب ينتظر النتائج علي النحو التالي: “بغداد ، كربلاء ، واسط، النجف ، ديالي ، كركوك ، صلاح الدين ، السلمانية ، ذي قار ، القادسية ، الموصل ، البصرة ، المثنى، الانبار الرصافة الأولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة، والكرخ الأولى الكرخ الثانية والكرخ الثالثة”.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 pdf

وأعلنت وزارة التعليم العراقية أن نتائج الثالث المتوسط دور الثالث 2021 pdf من المقرر ان تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية ، ومن الممكن معرفة نتيجة ذويهم أيضا عبر موقع نتائجنا الذي يختص بتحميل بصيغة الpdf حتى ويتمكن الطلاب من الحصول علي نتائجهم ايضا بالرقم الامتحاني عبر بعض الخطوات البسيطة الآتية: