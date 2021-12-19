بريطانيا: نراقب تطورات كورونا وسنتخذ إجراءات لاحتواء الوباء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، اليوم الأحد، أن حكومة بوريس جونسون "تتابع أحدث بيانات كوفيد19 كل ساعة تقريبًا"، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية ستقوم بكل ما يتطلبه الأمر لاحتواء انتشار الوباء.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارالوزير البريطانى إلى أن "تحليل البيانات أظهر أن نحو 60% من إجمالى حالات الإصابة الجديدة بكورونا فى إنجلترا، هى إصابات بالسلالة الجديدة أوميكرون سريعة الانتشار"، معتبرًا أن بلاده فى حالة أفضل مما كانت عليه وقت عيد الميلاد فى العام الماضى.

وأرجع ساجد جاويد ذلك التحسن إلى تعميم التطعيمات والفحوص، مشددًا على أن الوضع سيبقى قيد المراجعة.

وردًا على سؤال بشأن فرض قيود جديد، قال وزير الصحة البريطانى: "نفعل ما نراه ضروريًا، لكن ذلك يجب أن يكون مدعومًا بالبيانات"، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع البيانات وتناقشها مع العلماء والمستشارين الصحيين.