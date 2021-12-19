الكرملين يتحدى: الصحة العالمية ستعترف باللقاح الروسى خلال أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، اليوم الأحد، قناعة الكرملين بأن منظمة الصحة العالمية ستعترف باللقاح الروسى "سبوتنيك فى" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فى غضون بضعة أشهر، فى تحد واضح لرفض الغرب الأوروبى والأمريكى الاعتراف بأول لقاح تم الإعلان عنه لمواجهة الوباء.





وكان الكرملين أشار قبل أيام، إلى أن "روسيا لم تسلم بعد كل المعلومات المطلوبة عن اللقاح لمنظمة الصحة العالمية، للموافقة عليه، بسبب اختلاف المعايير التنظيمية"، وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

ومنذ شهر فبراير الماضى، أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسى "سبوتنيك V" فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حتى ذلك الوقت.

وقال بوتين فى اجتماع مع المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسى، كيريل دميترييف، إن اللقاح الروسى "فعال، وعلى حد علمى من المحادثات مع المختصين، ضد جميع أنواع هذا الفيروس المعروفة حتى الآن".

كما أكد دميترييف صحة تصريحات بوتين، موضحًا أنه "نظرًا لاستخدام حقنتين مختلفتين، نعتقد أنه أفضل من اللقاحات الأخرى فيما يتعلق بجميع الطفرات. وقد ثبت ذلك من خلال الطفرة البريطانية، وعدد كبير جدًا من الطفرات الأخرى".