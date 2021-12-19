أخبار اليمن : شرطة دبي تنقذ محمد رمضان

شرطة دبي تنقذ محمد رمضانموقف غريب تعرّض له الفنان محمد رمضان خلال حفله الأخير الذي أحياه في إمارة دبي، استدعى تدخل الشرطة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، إذ فوجئ خلال وقوفه على خشبة مسرح معرض «إكسبو 2020 دبي» بأحد الحضور في الحفل يلقي هاتفه المحمول لرمضان، الذي التقطه وسط دهشته والحضور.

وتداول محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أظهر لحظة إلقاء الهاتف المحمول إليه، معلقا: «شكرا شرطة دبي، رجعت التليفون لصاحبه بعد الحفلة، الراجل الطيب حدف تليفونه بصوره، وفيديوهاته، وستوريهاته».

وظهر الفنان، وهو يتحدث خلال مقطع الفيديو، متسائلا: «إيه ده تليفون هديه؟»، قبل أن يعيده مرة أخرى لصاحبه بمساعدة رجال الشرطة في دبي.

(الوطن المصرية)

