شرطة دبي تنقذ محمد رمضان
موقف غريب تعرّض له الفنان محمد رمضان خلال حفله الأخير الذي أحياه في إمارة دبي، استدعى تدخل الشرطة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، إذ فوجئ خلال وقوفه على خشبة مسرح معرض «إكسبو 2020 دبي» بأحد الحضور في الحفل يلقي هاتفه المحمول لرمضان، الذي التقطه وسط دهشته والحضور.
وتداول محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أظهر لحظة إلقاء الهاتف المحمول إليه، معلقا: «شكرا شرطة دبي، رجعت التليفون لصاحبه بعد الحفلة، الراجل الطيب حدف تليفونه بصوره، وفيديوهاته، وستوريهاته».
وظهر الفنان، وهو يتحدث خلال مقطع الفيديو، متسائلا: «إيه ده تليفون هديه؟»، قبل أن يعيده مرة أخرى لصاحبه بمساعدة رجال الشرطة في دبي.
(الوطن المصرية)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شرطة دبي تنقذ محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.