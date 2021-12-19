طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022 الإصدار الجديد على الأندرويد والآيفون

طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022، وتعتبر لعبة إي فوتبول من أهم الألعاب التي نالت إعجاب الملايين من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث قام بتحميلها حوالي مائة مليون فرد من مختلف الجنسيات، ويمكن تحميلها على العديد من الأجهزة مثل البلاي ستيشن، بالإضافة إلى مايكروسوفت ويندوز، وجهاز الاكس بوكس، ويوجد الكثير من محبين تلك على أجهزة الأندرويد و الايفون، ومن المعروف أن لعبة 2022 Football PES من الألعاب التي تقوم بتحميلها مجانا دون دفع مقابل مادي، ونقدم من خلال مقالنا هذا مميزات وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول.

طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022

يبحث الكثير من عشاق تلك اللعبة عن طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022، وهي من افضل ألعاب الكرة القدم، حيث تحتوي كافة اللاعبين والأندية الرياضية بموجود فريق كامل، بالإضافة إلى وجود التدريبات الخوض في مباريات قوية للحصول على مختلفة الكأس، لذلك يقوم اللاعبين بتنزيلها من خلال الآتي:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

كتابة في شريط البحث اسم لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022.

الضغط على تثبيت وانتظار التحميل.

فتح اللعبة بعد تثبيتها على الشاشة واتباع التعليمات والخطوات لمعرفة كيفية اللعب والوصول إلي أعلى مستوى ممكن.

كما يمكنك تكوين فريقك المميز من خلال اختياره عبر استخدام أصدقائك على الفيس بوك، والمشاركة فى المباريات المختلفة والمتنوعة فى جو من الحماس والتشويق.

خطوات تحميل اللعبةمميزات لعبة إي فوتبول

يوجد العديد من المميزات الخاصة بلعبة أي فوتبول تتمثل في الآتي:

إتاحة الفرصة لاختيار الفرق الرياضية المختلفة.

يوجد بها تحديثات جديدة مثل اختيار شعار الفريق بالإضافة إلى وجود صور جديدة للاعبين وتعيين مدير جديد.

تحتوي اللعبة على رسومات أكثر جاذبية وواقعية.

تم حل المشكلات التي كانت تواجه اللعبة في التحديث القديم.

الجدير بالذكر أن من المتوقع أن يتم الإعلان عن التحديث الجديد لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022 من خلال المؤتمر السنوي الخاص بالشركة الصادرة لها والذي من المتوقع أن يكون قريب جداً من الآن.