صور من مسيرة وسط البلد ضد اتفاقية اعلان النوايا مع اسرائيل

دوت الخليج :- شهد وسط البلد اليوم الجمعة انطلاق مسيرة حاشدة من امام المسجد الحسيني عقب الصلاة رفضا لاتفاقية اعلاان النوايا مع الاحتلال الصهيوني أو ما يعرف بتبادل الماء بالكهرباء . وهتف المشاركون في المسيرة التي دعت اليها القوى الوطنية والحزبية والشعبية ضد الاتفاقية وضد التطبيع مع الكيان المحتل . كما وطالب المشاركون في المسيرة بإتاحة الحريات ليعبر الاردنيون عن آرائهم بحرية منتقدين النواب الذين احالوا الاتفاقية إلى لجنة الزراعة في وقت يفترض فيه أن يرفض المجلس الاتفاقية جملة وتفصيلا وهو ما لم يحدث وفق ما قال هؤلاء في تصريحات صحيفة تخللت المسيرة . صور من المسيرة :

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