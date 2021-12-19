بعد 5 سنوات.. ألمانيا تحيى ذكرى ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد فى برلين

جدة - نرمين السيد - وكان التونسى أنيس العامرى، 24 عامًا، شن هجوم دهس بشاحنة، يوم 19 ديسمبر عام 2016، مستهدفًا أحد أسواق عيد الميلاد فى العاصمة الألمانية برلين، وتبنى تنظيم داعش الإرهابى ذلك الهجوم الذى أودى بحياة 12 شخصًا، وأوقع عشرات الجرحى.

وتوفى ضحية الهجوم الـ 13، هذا العام، جراء إصابته بجروح بالغة منذ الحادث.

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يجرى حفل فى الساعة 6:45 مساءً، على أن يلقى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير كلمة خلال الحفل الذى ستقام مراسمه فى "كنيسة الذكرى" الشهيرة التى دمرت الحرب العالمية الثانية برج جرسها بشكل جزئى، وتطل على ساحة برايتشايدبلاتز التى يُقام فيها سوق عيد الميلاد.

وبحسب الوكالة الفرنسية، سيتم قرع جرس الكنيسة فى الساعة العاشرة ودقيقتان مساء، وهو نفس التوقيت التى صدمت فيه الشاحنة الحشد بسرعة قصوى.

ووجه أقرباء الضحايا الذين سيحضرون المراسم، هذا الأسبوع، رسالة مفتوحة إلى حكومة أولاف شولتس، للمطالبة بإجراء تحقيقات إضافية، معتبرين أنه لم يتم إلقاء الضوء كاملاً على دور شركاء ومدبرين محتملين.

وتم العثور على مرتكب الحادث أنيس العامرى مقتولاً فى إيطاليا، بعد فراره لـ 4 أيام من تاريخ الحادث، حيث قتله شرطى فى مدينة ميلانو.

وأشارت عدة تقارير إلى الأخطاء التى ارتكبت فى عملية مراقبة أنيس العمرى، الذى وصل إلى ألمانيا عام 2015، حيث تم تحديده بعد فترة قصيرة على أنه إرهابى خطير وتاجر مخدرات.

وترفع السلطات الألمانية درجة التأهب القصوى فى هذه الأوقات، خشية وقوع هجمات إرهابية، حيث أعلن وزير الداخلية فى سبتمبر الماضى، أنه تم إحباط 23 محاولة اعتداء من هذا النوع منذ العام 2000، فى حين قدرت الشرطة عدد المتطرفين الخطيرين فى المانيا بـ554 إرهابيًا.