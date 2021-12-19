بعد قرار إجراء فحص كورونا للقادمين من الخارج ... إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بالاردن

دوت الخليج :- تجاوزت نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق في الأردن 70% بعد قرار الحكومة اشتراط إجراء فحصين للكشف عن فيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة وفق جمعية الفنادق الأردنية السبت.

وقال رئيس الجمعية عبدالحكيم الهندي : إن "نسبة إلغاء الحجوزات للقادمين من الخارج تجاوزت 70%" في جميع أنحاء المملكة.

والأسبوع الماضي، عمّمت وزارة السياحة والآثار، بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، قرارا يشترط "إجراء فحص ‘بي سي آر‘ لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية وبغض النظر عن وضعهم التطعيمي وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص".

أُلغيت حجوزات ما لا يقل عن 400 مجموعة سياحية قادمة من إيطاليا إلى الأردن نتيجة تحذيرات بلادها للسفر إلى المملكة بشأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا، بحسب جمعية السياحة الوافدة الخميس الماضي ، وفق المملكة .

الهندي تحدّث عن "نسبة إلغاءات كبيرة" لحفلات رأس السنة وحفلات الزفاف في مختلف فنادق المملكة، بعد اشتراط الحكومة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من حضورها مع تلقي جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. ولم يعط الهندي رقما واضحا عن النسبة.

وأكد أن القطاع الفندقي "سينفذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة وسيكون هناك شخص يتأكد من إجراء الحاضرين فحصا للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة".

ويحاول القطاع الفندقي "عمل استثناء من فحص بي سي آر قبل حضور حفلات الزفاف وحفلات رأس السنة" وفق ما أكد الهندي، الذي أكد "عدم تلقي القطاع إجابة من الحكومة".

غير أن المؤتمرات والاجتماعات والبازارات التي تقام في الفنادق "مستثناة من قرار إجراء فحص بي سي آر قبل الحضور لكن يجب على الحاضرين تلقي جرعتين من اللقاح وإظهار تطبيق سند أخضر" على ما شرح الهندي، الذي أشاد بالقرار موجها الشكر لوزارة السياحة.

واعتبر أن "قرار الاستثناء من شرط فحص بي سي آر قبل حضور الاجتماعات والمؤتمرات خفف من الوطأة" قرار اشتراط عمل الفحص قبل حضور الحفلات.

ودعا الهندي، الحكومة، إلى "إعادة دراسة" قرارها اشتراط فحص الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" قبل القدوم للأردن وعند الوصول، إضافة إلى شرط الفحص قبل حضور حفلات رأس السنة وحفلات الزفاف.

واقترح الهندي، "إجراء الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا بدلا من فحص "بس سي آر"، أو إعفاء متلقي الجرعة الثالثة من إجراء الفحص".

وتأتي الإجراءات الحكومية وسط خشية من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا. ورصد الأردن بالفعل 7 إصابات بهذا المحتور.

وتعزل الحكومة المصابين بالمتحور أوميكرون مؤسسيا في أحد فنادق عمّان لمدة 14 يوما.

والثلاثاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحوّر أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.