لجنة الأوبئة : إذا شكّل أوميكرون موجة رابعة بالأردن فلن تصل لأرقام الثالثة

دوت الخليج :- كشف عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي، السبت، أن المؤشرات على أن ذروة موجة كورونا في الأردن كانت في الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف : "إذا شكّل أوميكرون موجة رابعة في الأردن فلن تصل لأرقام الثالثة".
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن تسجيل 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن ، وفق المملكة .
وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي الخميس : إن جميع المصابين أردنيون تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمّان.
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