لجنة الأوبئة : إذا شكّل أوميكرون موجة رابعة بالأردن فلن تصل لأرقام الثالثة

دوت الخليج :- كشف عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي، السبت، أن المؤشرات على أن ذروة موجة كورونا في الأردن كانت في الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف : "إذا شكّل أوميكرون موجة رابعة في الأردن فلن تصل لأرقام الثالثة".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن تسجيل 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن ، وفق المملكة .

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي الخميس : إن جميع المصابين أردنيون تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمّان.