أخبار اليمن : رصد 79 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 79 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 79 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات تحليق 17 طائرة حربية في أجواء حيس والفازة والجبلية، و10 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 27 قذيفة، و25 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.