نائب وزير الصحة البولندى محذرًا من «أوميكرون»: ينتشر بمعدل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - جائ ذلك تعليقا على ارتفاع حصيلة حالات الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من (كوفيد-19) فى بولندا إلى 7 إصابات، حسبما ذكر راديو "بولندا الدولى" اليوم الأحد.

وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أنه تم اكتشاف إصابة ثالثة فى البلاد بمتحور أوميكرون لدى فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات فى منطقة جدانسك شمالى بولندا.

كما أبلغت البلاد عن تسجيل 15 ألفًا و976 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) و70 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و958 ألفا و840 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 91 ألفا و485 حالة وفاة.