التقديم على قطعة ارض بالمجان من الديوان الملكي 1443، حيث يتوفر للمواطنين بالمملكة العربية السعودية إمكانية إرسال طلب مساعدة إلى الديوان الملكي من أجل طلب منحة للحصول علي قطعة أرض مجانية، وهي أحد الخدمات التي تقدمها القيادة السعودية جميع أبنائها من أجل تنفيذ جميع التوجيهات التي يصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي يتبني العمل عي تخفيف العبء المعيشي من المواطنين، ومساعدتهم علي تسهيل جميع الموارد التي تخص الدولة حتي يتوفر لهم حياة كريمة، ويقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال الطلبات الخاصة التي تخص الحصول علي مسكن، وعرضها علي خادم الحرمين للموافقة عليها، وسوف نوضح لكم آلية التقديم على قطعة ارض من الديوان الملكي 1443.

شروط التقديم علي قطعة أرض من الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، عدد من الشروط التي تخص التقديم علي قطع الأراضي التي توفرها الدولة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وفي حالة توافر هذه الشروط يتم الموافقة علي الطلب المقدم للحصول علي الأرض:

من يريد الحصول علي قطعة أرض مجانية يجب أن يكون شخص سعودي الجنسية، ونفس الأمر لجميع أفراد العائلة الخاصة به.

من شروط التقديم أن يكون صاحب الطلب من المقيمين بشكل دائم هو وعائلته داخل المملكة العربية السعودية.

يتطلب التقديم أن لا يقل عمر المستفيد من خدمات الأراضي المجانية عن 25 عامًا عند تقديم طلب المساعدة للديوان الملكي.

يشترط أن لا يكون الشخص قد استفاد بأي وقت سابق بأي نوع أنواع الدعم الخاص بالبرامج السكنية الحكومية التي توفرها القيادة للمواطنين.

من حثيثات التقديم هو عدم تواجد مسكن مملوك لصحاب الطلب خلال فترة 5 سنوات سابقة لتقديم الطلب.

كيفية التقديم في المنح المجانية للديوان الملكي

من خلال تعاون الديوان الملكي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإمكان جميع المواطنين الذين تتوافر بهم شروط التقديم السابقة، أن يقوموا بالتقديم من خلال تلك الخطوات:

للتسجيل في منحة الأرض المجانية يتطلب الدخول علي موقع التسجيل التالي: دعم أرضي الديوان.

بعد الدخول إلى موقع الوزارة يجب اختيار الضغط علي “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار الدخول علي الخدمة التالية (سكني).

يتطلب من المواطن أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد المتوفرة بالموقع.

يجب أن يتم تسجيل البيانات التي يتم عرضها من خلال نموذج التسجيل.

الضغط على التسجيل في خدمة “الأراضي المجانية” التي تخص الوزارة.

يجب أن يقوم كل شخص برفع كافة المستندات المطلوبة للتسجيل حتي يتم عرضها علي المسئولون المختصون.

ثم الضغط على حفظ الطلب بعد التأكد من أنه قد تم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

إرسال طلب لمنح الأراضي للديوان الملكي

يمكن إرسال طلب مساعدة للديوان للحصول علي قطعة أرض مجانية من الأراضي التي تم تحديدها للمواطنين المحتاجين، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الممتاز للديوان الملكي، علي أن يتم الإرسال من خلال هذه الخطوات: